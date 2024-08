MINISTER ENDY CROES A SALI PA UN BIAHE DI TRABOU PA REUNI CU SR. CARLOS PAGAN Y DUNA SOSTEN NA NOS SELECCION REPRESENTANDO CARIBE DEN LITTLE LEAGUE BASEBALL WORLD SERIES 2024

ORANJESTAD: Diamars atardi, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a sali pa un biahe di trabou na Merca pa reuni cu Sr. Carlos Pagan y tambe pa duna tur sosten na nosmuchanan di Aruba cu ta campeonnan di Caribe Little League U12. Manera no sa, Seleccion di Aruba ta representandoCaribe na Williamsport den e torneo infantil 2024 Little League Baseball World Series. Diaranson, 14 di augustus2024, Aruba ta hunga despues di 13 aña den e torneo aki. Durante e biahe aki, e mandatario di Deporte lo tin diferentereunion planifica, entre otro director regional Sr. Carlos Pagan y algun ehecutivo di World Series cu ta atende e weganan ribae nivel aki. Un di e ideanan ta pa inicia cu un proyecto Aruba, unda por tin un Little League Ballpark cu su yerba (turf) pa nos muchanan deportista. Durante e reunion, lo evalua kico ta e exigencia– y rekisitonan pa inverti den un parke asina. Finalmente, Minister Endy Croes lo ta presente pa duna sostenna nos seleccion den 2024 Little League Baseball World Series y desea nan exito. Aruba ta orguyoso di boso caba! “Aruba ban apoya nos muchanan campeon di Caribe a traves di distancia pa nan por logra nan meta di bira campeonnanmundial Little League. Nos muchanan ta bon prepara y nos ta bay p’e. Cu deseo, disciplina, dedicacion y determinacion ta logra.”, Minister Endy Croes a finalisa. Di regreso na Aruba, Minister Endy Croes lo elabora riba e biahe di trabou aki.