COMPETENCIA FEBIAR BOLA 8 TA DEN FUL SWING!

Tanki Leendert – E palacio di biyar aya na Tanki Leendert, net n’e segundo piso di Wendy’s, ta manera un neishi maribomba den e dianan aki cu actividadnan di biyar. No solamente tin e torneo p’e barbachinan di 60+, pero tambe tin e candeloso competencia di FEBIAR bola 8 pa ekipo. Un evento cu t’ey tur aña den lunanan di augustus te october. Cos tabata hot ultimo dianan aki, y p’esey ban pa duna un recap di locual a pasa.

Steelers ta gana di chiripa di Gladiators cu score di 5-4! Un bataya sumamente emocionante caminda te na ultimo Emil a dicidi e encuentro na fabor di Steelers. Mester menciona cu dado momento Gladiators tabata gana cu 3-1, pero un caminda e gladiatornan a cuminsa dal den hero duro. Bataya a empata na 4-4, y aki ta caminda Emil a duna “Spartacus” su boleto pa cas.

Un wega cu a bay estilo “masacre” tabata esun di Barracuda, kende a baha style di piranha riba e pober cachonan brabo di Mad Dogs. Kayay kayay a skeiro rond y e cachonan a retira malamente mordi ora Barracuda a dal nan 5-0! Otro team cu a haya un sota “sin piedad” tabata e ekipo di No Mercy! “Zonder medelijden” e team di Mongoose a raspa nan cu score monster di 5-0!

Ban a wo p’un encuentro epico! Mongoos ta bay “till the end” cu e Gladiatornan, y den un berdadero “thriller” ta logra gana cu score di 5-4! Aki e heroe dje anochi pa Mongoose tabata “Terrible from Catiri” Jorge Petrochi, kende a dal “Gladiator Omarum Acostus” cu 2-0, pa dje moda ey “close the deal” pa Mongoose! Otro bataya impactante tabata e encuentro “biblico” entre Barracuda vs Steelers, caminda Barracuda a logra “edge” Steelers cu score di 5-4! Heroe pa Barracuda e anochi ey tabata Marlon Tromp, kende a pone Ari Jansen bira standbeeld cu score di 2-0, pa asina cera e anochi cu victoria. Por ultimo, No Mercy keto bay ta hayando palisa sin misericordia wega tras di wega. E biaha aki ta Mad Dogs ta suta nan cu score di 5-1!

Y Shonnan, cosnan no ta cla ainda! Diabierna awo, 30 di augustus, lo ta bay tin “high tension” aya na Tanki Leendert ora Gladiators enfrenta Barracuda; Mongoose confronta Mad Dogs, y Stellers baha sin piedad riba No Mercy! Weganan ta cuminsa 7:35 di anochi, y entrada pa pueblo en general ta completamente gratis! Yegaaa!