Varios patruya a bay den e parkinglot di e hotzone banda di e highrise hotelnan pa un pelea cu hopi hende

Diadomingo madruga a drenta informe di un pelea den un grupo grandi den e parkinglot di e hotzone banda di e highrise hotelnan, mesora a dirigi varios patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu un multitud di hende tanto local como turista pero pelea no tabata tin mas. For di un testigo polis por a compronde cu no tabata tin pelea ta djies pleitamento y for di un otro testigo por a compronde cu un persona a core bay sconde den e nightclub pero despues ela bay for di e sitio. Polisnan a continua cu nan patruya pero kedando tirando bista rato rato na e sitio.