Minister Endy Croes: A logra cambia e contract cu Canadian Bank Note (CBN), rebahando esaki di 23.5% pa 8.25% Lotto pa Deporte bek pa Aruba.

Lotto pa Deporte bek pa Aruba.

Diasabra atardi, den un evento di Minister di Enseñansay Deporte Sr. Endy Croes na Double Down Sports Grill a haci un anuncio di un logro grandi y positivo pa Aruba y pa deporte. Minister Endy Croes expresando un alegria profundo a anucia cu desde 1 di september2024 Fundacion Lotto pa Deporte (FLPD) su operacionlegalmente ta bek den man di Aruba. Alabes, e logro di mas grandi ta e cambio di e contract existentedesbentahoso firma na aña 2011 pa un contract nobo y digno pa deporte y pa Pueblo di Aruba.

Kico nos kier cambia?

Desde 2011 bou gobierno di AVP, nan a firma un contract unda a traspasa operacion di Lotto pa Deporteden su totalidad pa Canada (CBN). A lanta un di dos compania na Aruba CBN/Aruba, kende tabata opera y maneha e loteria pa CBN. Desde aña 1999 cu CBN a drenta Aruba, nan a cera un contract cu Lotto pa Deporte, unda tin un ‘management fee’ incorpora di 8.25%. Pues di e benta bruto di Lotto pa aña, CBN ta ricibi 8.25%. Na aña 2011 bou un scenario cu AVP a crea e directiva di turno cu sosten di Mike Eman, Mike de Meza y Richard Visser a firma un contract nobo. Akinan nan a traspasa e operacion total den man di Canada y a bay di acuerdo pa Canada mantene 8.25% di ‘management fee’. Adicionalmente, nan a regalaCanada 15.25% extra como bonus bou di capa di ‘technology fee and operating expenses’. Pues un total di 23.5% di e benta bruto pa CBN, en bes di 8.25%. Esaki pa Gabinete Wever Croes y pa Minister di Deporte ta algo amargo pa no bisa inaceptabel. Nos ta mira e dolor den infrastructura di nos facilidadnan y nosdeportistanan y notabel ta cu e ‘fair share’ no ta yegando cerca nan. Pa cu esaki a invita CBN pa un reunion cu e vision y mision pa renegosha un contract nobo na fabor di Pais Aruba y na fabor di nos deporteen general.

Kico a logra cu e negociacionnan?

Nos mester bisa cu nos ta contento cu CBN a aceptapa reuni y cu a duna nan contribucion den henter e proceso. Na juli 2022 e CEO di CBN y su staf a biniAruba. Minister Endy Croes hunto cu Minister President Evelyn Wever-Croes a reuni cu e team di CBN y a indicae caminda cu nos como Pais Aruba kier en camina. Lotto a forma un team di experto di shete (7) hende, incluyendo 3 abogado, 2 miembro di Raad van Toezichty expertonan financiero. A anuncia a traves di un conferencia di prensa cu e negociacionnan ta bay iniciapa cambia e contract. Fin di aña 2022 a palabra cu CBN lo siguiente: CBN lo bin Aruba na inicio di aña2023 cu nan team di negociante y nos lo reserve shete(7) dia cu nos team di shete (7) pa e dos teamnan porsinta repasa tur cos henter dia di mainta pa anochi y CBN lo regresa te ora logra firma un acuerdo nobo. ‘Nos ta contento cu CBN a bay di acuerdo cu esaki,’ e mandatario di Deporte ta expresa. Prome siman di februari 2023, CBN su team a yega Aruba y dia 10 di februari anochi a logra yega na otro den un contract nobo unda e 23.5% di benta bruto a wordo rebaha pa 8.25% y Aruba a bay dilanti den e deal nobo cu 15.25%. Alabes, ta traspasa operacion den su totalidadpa Aruba y CBN lo apunta tres (3) persona cu lo kedaden operacion cu lo garantisa e continuidad. CBN lo paga tambe e tres (3) personanan cu CBN lo apunta for di nan ‘management fee’ di 8.25% y no for di payroll di FLPD. Basicamente, esaki ta un logro historico y grandipa Pais Aruba.

Kico mester a wordo haci?

Desde februari 2023 cu a firma e contract nobo a palabra un serie di trabou cu mester wordo realisa pa asina determina e ‘hand over date’ oficial pa e contract drenta na vigor. En realidad tabata tin un proceso largo meymey. Mester a haya un conseho oficial di DWJZ riba un acuerdo cu Pais Aruba y ahusta e formato di un prestamo cu Pais Aruba a yega di presta Lotto. Tur esakinan a wordo haci cu exito. Mester a traha ribavarios Jaarrekening atrasa y a dura por lo menos un aña pa logra cera y aproba Jaarrekening di aña 2020-2021-2022. Esakinan tur a keda cla y ta na ordo awo. FLPD tabata tin un prestamo na aña 2022 di 12 miyoncu un banco local di cual CBN tabata para garantia. Den e proceso cu Aruba ta tuma ful maneho y operacion bek, Lotto mes mester a percura pa porfinancia esaki. Manera a logra cera tur Jaarrekeningariba menciona tabata tin banconan cla pa ricibi Lotto y asina a logra kita e carta di garantia di CBN y Lotto mesa tuma over esaki. Por ultimo, ora tur esakinan a kedacla a palabra luna pasa cu CBN un ‘hand over date’ pa 1 di september 2024. Esaki a wordo anucia diasabraultimo cu desde 1 di september oficialmente FLPD (Fundacion Lotto pa Deporte) ta bek den man di Aruba bou di un contract nobo, unda e logro mas grandi ta e reduccion di e ‘fee’ cu tabata bay Canada cual a bahadi 23.5% pa 8.25%. E ‘fee’ di 8.25% ta unda el a cuminsa desde 1999. Pabien Aruba. Aruba a gana. Deporte a gana!