Departamento di Cultura Aruba: Diadomingo 15 di september ta “Dia di Monumento” UN INVITACION NA NOS COMUNIDAD PA BISHITA NOS EDIFICIO- HISTORICO Y MONUMENTONAN PA ASINA EXPERENCIA E BUNITEZA Y RIKEZA DI NOS HERENCIA  

Diadomingo dia 15 di september ta Dia di Monumento, na unda nos ta bay celebra nos historia, nos cultura, y e herencia cu nos antepasadonan a laga pa nos. Dia di Monumento ta mas cu un festividad, ta un ocasion pa uni nos comunidad y honra e legado di nos cultura. E dia aki nos ta fortalece e conexion cu nos pasado, nos ta crea un futuro pa e generacionnan cu ta bini tras di nos. Esaki ta un dia cu no solamente ta pone nos pensa riba e edificionan y luganan historico cu nos tin, sino tambe riba e buniteza di e historia cu nan conta.

Relaciona cu e dia special aki, Stichting Monumentenfonds Aruba ta organisa un “openhouse”, e portanan di nos monumentonan ta wordo habri pa ricibi comunidad y asina comunidad por experencia e buniteza y rikeza di nos herencia. Na aña 2024, Aruba y Boneiro lo organiza e prome Open Monumentendag den Caribe, cu e tema “Na Caminda”. Esaki ta un proyecto piloto cu ta wordo realiza na Aruba y Boneiro cual lo sirbi como un plataforma pa evalua, y si e resultado ta positivo, lo sigui cu un Open Monumentendag anual den luna di April 2025, na ocasion di Dia Mundial di Cultura.

Departamento di Cultura ta sostene y participa den e bunita evento aki y pa medio di esaki ta haci uzo di e oportunidad pa invita nos comunidad pa yega mas cerca di nos monumentonan, cual ta un parti esencial di nos identidad. E evento aki ta pa tur hende, di tur edad, y incluso nos turistanan cu tin interes den e herencia di Aruba. Lo tin e oportunidad pa publico bishita e monumentonan cu normalmente ta cera pa publico.

Bishita y conoce e historia di e 13 edificionan historico y monumento di Aruba cu lo habri nan porta pa publico entre 10 or di mainta pa 3 or di atardi. E bishitantenan lo por participa na diferente actividad cu chens pa gana premio durante e evento final cu lo ta entre 3 or y 5 or di atardi riba e parkeo di Postkantoor. Siguientemente e lista di e 13 edificio historico y monumento cu ta participa y nan programa:

Casita Geel, Weststraat 15

Actividad: Apertura pa 10 or di mainta di Dia di Monumento 2024.

Departamento di Cultura lo ta presente, lo tin Grupo Palicia, Reinanan Cultural y animacion di DJ.

Postkantoor, Oranjestad

Actividad: Historia di Post y actividad pa nos muchanan.

Henriquez Pand, Schelpstraat 36-38:

Actividad: Lo duna informacion di e edificio y di Monumentenbureau.

Museo Arqueológico, Schelpstraat 40-42:

Actividad: Recorido den e edificio hunto cu miembronan di famia Ecury, Charla di Raymundo Dijkhof, Documentario Dada Picus y actividad pa nos muchanan.

Stadhuis, Wilhelminastraat 8

Actividad: Presentacion di ‘Een muis in het stadhuis”.

School 1888, Wilhelminastraat 6

Actividad: Presentacion Slideshow historia School 1888.

Casa Rosada, Wilhelminastraat 58B:

Actividad: Lo ta habri pa publico bishita y admira.

Cas Debrot, Caya Betico Croes 98:

Actividad: Exposicion “Na Caminda” y presentacion “Memoria Ancestral”.

Cas di Brenchi, Ooststraat 2:

Actividad: Lo ta habri pa publico bishita y admira.

Botica Aruba, Steenweg 19:

Actividad: Architectenbureau Archiosa lo duna informacion di e edificio y lo tin

Arts and Crafts pa muchanan.

Metacorp, Wilhelminastraat 17:

Actividad: E museo lo ta habri pa publico bishita y admira.

Fort Zoutman:

Actividad: lo tin recorido den e edificio y lo organisa speurtocht pa nos muchanan.

Protestantse Kerk:

Actividad: Lo ta habri pa publico bishita y admira, y lo tin recorido den e edificio.

Lo tin diferente actividad publico

Na Cas Veneranda, situa Wilhelminastraat 7, lo tin presentacion di Lider di e Projecto pa 2 or di atardi. Na e parke na Wilhelminastraat 72 lo tin actividad cultural cu baile y musica bao encargo di Departamento di Cultura. Esaki lo tuma luga entre 10:30 di mainta pa 3 or di atardi. Na e plaza chikito dilanti Museo Archeologico den Schelpstraat lo tin presentacion di Grupo Tipico y baile entre 10 or y mey di mainta pa 3 or di atardi. Den Ooststraat lo tin presentacion di Caha di Orgel y lo tin un vlooienmarkt (marktkrampjes). Na e parkeo di Postkantoor lo tin e clausura di e evento cu presentacion di banda Tsunami for di 3 or di atardi pa 5 or di atardi.

Invitacion General

Por ultimo Departamento di Cultura Aruba ta enfatiza un bes mas e importancia di un evento manera “Open Monumentendag”, un invitacion na comunidad pa ban asisti na e evento aki y haci esaki uno exitoso y cu e por bira un evento anual na unda nos comunidad por participa y experencia e buniteza y rikeza di nos herencia. Un danki special na Stichting Monumentenfonds pa organisa esaki y tur instancia cu ta participa y nan cooperacion brinda na e prome Open Monumentendag.