Peticion urgente: Tur persona di nacionalidad Hulandes of residencia na Aruba pa bandona Libanon

ORANJESTAD – E situacion di siguridad na Libanon ta bira mas insigur cada dia. Gobierno di Reino Hulandes a bin ta studia e situacion na e paisnan Libanon y Israel di cerca y a comunica e consehonan di biahe via www.nederlandwereldwijd.nl. Na mes momento ta mira cu ta birando mas y mas dificil pa ciudadanonan Hulandes sali for di Libanon.

Gobierno Hulandes lo yuda activamente pa ciudadanonan cu nacionalidad Hulandes of di otro nacionalidad pero cu tin residencia legal na Hulanda of Caribe Hulandes, entro otro Aruba, pa sali for di Libanon cu vuelonan militar of vuelonan comercial. Den e proximo dianan Hulanda lo percura pa transporte aereo militar. Adicionalmente, lo sigui haci esfuersonan pa asisti cu salidanan via aerolineanan comercial. Ministerio di Relacionnan Exterior di Reino Hulandes ta den contacto cu otro paisnan cu ta organisa vuelonan pa asina por repatria mas ciudadanonan Hulandes of residentenan legal di Reino lo mas pronto posibel.

Bo mester di asistencia pa sali for di Libanon?

Gobierno Hulandes por asisti cu un salida sigur for di Libanon. Yena e Formulario di Contacto di Crisis: https://nederlandwereldwijd.custhelp.com/app/registration-nl. Lesa via e siguiente link pa sa kico ta e condicionnan pa bin na remarke pa asistencia pa bandona Libanon: https://www.nederlandwereldwijd.nl/crisis/formulier

Importante pa sa

Actualmente tin vuelonan militar den preparacion pa sali for di Libanon (direccion Eindhoven) riba diabierna 4 di october y diasabra 5 di october 2024. Pa bin na remarke pa asistencia pa bandona Libanon ta sumamente importante pa yena e formulario di Contacto di Crisis: https://nederlandwereldwijd.custhelp.com/app/registration-nl

Tene cuenta cu dificilmente gobierno Hulandes lo por bolbe ofrece e asistencia despues, si bo persona no por of no ta desea di bandona Libanon na e momentonan aki. E persona cu ricibi e asistencia pa bandona Libanon lo mester regla e resto di e biahe pa e por yega cas si esaki ta necesario.

Bo ta kedando na Libanon?

Den caso cu dicidi di permanece na Libanon ta necesario pa por tin suficiente cuminda, cos di bebe, medicamento y posiblemente combustibel.

Den caso di necesidad of emergencia

Por tuma contacto cu embahada hulandes na Beirut 24 ora pa dia, 7 dia pa siman via e centro di contacto di Wereldwijd Nederland via e number di telefon: +31 247 247 247 of via WhatsApp: +31 6 82 38 77 96.

Pa mas informacion tocante kico por haci den un situacion di crisis por bishita e siguiente link: https://www.netherlandsworldwide.nl/crisis/what-to-do-crisis