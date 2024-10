Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta presenta Autentico Aruba Culinary Festival ‘Un celebracion di sabor durante e weekend di 12 y 13 di oktober’

Durante comienso di e siman aki, Autentico Aruba Culinary festival a inicia cu un tremendo Restaurant Week, caminda diferente restaurant participante ta ofrece un menu special den anticipacion pa e Wilhelmina Pavilion durante e weekend di 12 y 13 di oktober. Un weekend cu ta priminti di ta uno magico, unda cu lo celebra y comparti e mundo culinario cu localnan y huespednan di nos isla,

Autentico Aruba Culinary Festival, ta un evento culinario cu ta uni recetanan di varios pais. Aruba, como un pais cu un historia unico, cu ta resulta di un comunidad cu mas di 100 nacionalidad conviviendo hunto, treciendo diversidad y rikesa den nos tradicion culinario.

Autentico ta significa algo diferente pa cada un di nos. Receta nan di varios pais, cu tambe ta forma parti di e experiencia culinario, y tin biaha cu a haya nan toke Arubiano, esey ta un gran parti di Aruba su storia. Talento nan local cu ta combina receta tradicional cu tecnica nan nobo, creando un era nobo pa Aruba su cushina.

Tur esaki lo por wordo presencia durante e weekend espectacular di 12 y 13 di oktober. Lo transforma e cayanan den Wilhelminastraat pa presenta e Pavilion cu lo conta cu e siguiente restaurantnan participante cu lo bira; Renaissance Wind Creek Aruba Resort, Poke-Ono, Lima Bistro, Caya House, Que Pasa Restaurant & Winebar, Olivia Mediterranean Restuarant, O’Niel, El Gaucho, Windows, Azar Open Fire Cuisine, L’Avenue Belgium Bistro, Restaurant Anno 1877, Ever, The Journey, Passions on the Beach, MarCo Canteen, GG Bakery, Papiamento, Gelatissimo, Gianni’s Ristorante Italiano, Papillon Restaurant, T2Pan, Cookout. Lo conta tambe cu barnan participante di; Taste Gold by Tropical, The Divine Pour by Divino, Tanqueray Bar by Romar Trading, Don Julio Bar by Romar Trading, Amstel Bright by Romar Trading, Bodegas Papiamento, Art & Sip by Arion, Capture Paradise by Aruba Trading Company, y tur e restaurantnan y otro barnan existente den e area, di por ehempel, Djispie’s Place, Pepe Margo Distillery, Taste my Aruba, Cupcake Garden, Bistro de Suikertuin, Chubato Beer, Bits & Cheeses, Wilhelmina, Olivia, Coffee Break, y mas.

Riba diasabra, 12 di oktober, lo por experiencia e di seis edicion di locual ta bira e Bartenders’ Brawl, caminda cu e mihor mixologistanan di Aruba lo competi riba e main stage. Mesclando asina cocktails creativo cu ta resalta e sabornan unico di nos isla. E competencia lo wordo husga pa un panel di experto y tambe pa e audiencia, ofreciendo asina un toke interactivo na e evento. Un danki special na e ekipo di #WhenInAruba. E competencia lo conta cu mixologists di: Esneider Tuñon di Pepe Margo Distillery , Orlando Navas di Aruba Trading Company, Jocasta Feliz di Pepia Est, Nelson Molina di Tropical Bottling , David Posada di Papiamento Rum, Giovanny Tromp di Arion Wine Company, Louisa Rivero di Romar Trading, Carlos Perez di Divino.

Riba diadomingo, 13 di oktober, lo bai presencia e competencia di Iron Chef. Tres chef participante lo crea platonan cu ta refleha nan arte y creatividad culinario. E chef cu ta gana lo hiba cas e titulo prestigioso di Iron Chef Aruba. Cada chef cu lo wordo acompaña pa studiantenan ganador di e Student Competition di studiantenan di E.P.I. y EPB cu a tuma lugar na comienso di september 2024. Chefnan participante ta bira: Moises Ramirez Sous Chef na Lima Bistro, Jeanclaude Werleman Chef de cuisine na Infini Aruba, Juan Ludeña Chef na Papilon/L’Avenue.

Cu ritmonan y melodianan den caya di Wilhelminastraat lo percura pa crea e ambiente perfecto pa un fin di siman inolvidabel di cuminda, placer y celebracion cultural cu artistanan: Timothy Daal, JRaplh, Christopher Rudolfo, Kyle Winklaar, Angelo Kock, DJ V, Ronald Hopman, Chriss Kross, El Prove, Omar Kock, Johnny Scharbaay, y Datapanik.

Mientras Aruba ta celebrando su herencia diverso culinario rico y bibo, Autentico Aruba Culinary Festival ta reuni e mihor talentonan di e isla pa un evento cu ta honra tradicion mientras ta stimula inovacion.

Bishita www.autenticofestival.com of Super Food Plaza pa compra di tickets. Cu compra di un ticket “Weekend Pass” na balor di AWG. 54 lo ricibi un credito di AWG. 30 cu lo por wordo uza bek riba dianan di e evento. Of por cumpra un “Day Pass” na balor di AWG. 36, y ricibi un credito di AWG. 20 pa por uza riba e dia di e evento. Durante di evento lo tin booth Sigui Autentico Aruba Culinary Festival riba Facebook, Instagram, pa restaurant y barnan participante, informacion di e programa, y mapa di e evento.

