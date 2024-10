Aruban Pathways Scholarship na Valencia College, Orlando

ORANJESTAD – Recientemente Valencia College na Orlando Florida a anuncia nan Aruban Pathways Scholarship pa 2025-2026. E Aruban Pathways Scholarship ta un proyecto nobo di Valencia College cu ta brinda un reduccion entre $500 pa $1000 pa aña riba e total suma pa Valencia College. Pa e aña academico 2025-2026, Valencia College a aloca un suma adicional pa scholarships specificamente pa studiantenan di Aruba. Cu esaki Valencia College kier hisa e cantidad di studiantenan di Aruba cu por lo menos 20 studiante den e aña academico di 2025-2026.

Valencia College ta uno hopi popular cerca studiantenan di Aruba. Actualmente tin 15 studiante cu un Arubalening atendiendo Valencia College na Orlando Florida, incluyendo 5 cu a cuminsa na september 2024. Valencia College ta popular, pasobra e ta un di e top community colleges na Florida y por brinda studiantenan di Aruba entrada na universidadnan renombra na Florida cu por ta dificil pa drenta directamente for di Aruba. Ademas e tuition di Valencia College, manera ta indica riba website di Valencia College, ta 40% menos cu un universidad publico na Florida y por financia esaki cu Arubalening. Studiantenan cu ta scoge pa bay un community college, manera Valencia College, por caba esaki pa haya un Associate of Arts Degree of ta transfer durante nan estudio pa un universidad renombra na e momento cu nan ta sinti cu nan ta cumpli cu e rekisitonan pa drenta pa asina obtene nan Bachelor’s degree.

E rekisitonan pa aplica pa e Aruban Pathways Scholarship ta e intencion pa studia cu un F-1 Visa, studia full-time na Valencia College, cuminsa como un studiante nobo na 2025 (nunca a atende Valencia College), skirbi un essay contestando dos pregunta y entrega esaki hunto cu e aplicacion. E prome deadline pa aplica pa e Aruban Pathways Scholarship ta 17 november 2024. Lo otorga e scholarship pa e prome aña di estudio na Valencia College.

Valencia College ta un institucion cu Gobierno di Aruba ta considera valioso pa studiantenan di Aruba cu kier studia na Merca. Minister Plenipotenciario na Washington DC, sra. Zulema Dabian-Erasmus, ta di opinion cu nos studiantenan ta bon prepara despues di middelbare school pa por keda acepta door di universidadnan renombra manera University of Central Florida. Un reto ta keda sin embargo ora di vertaal e cijferlijst pa un GPA, cu ta e Grade Point Average cu Merca ta uza, e GPA na prome instante ta mustra abou. Ademas scolnan renombra ta mira mas cu e cijferlijst, y ta mira kico e studiante a haci den su tempo liber aportando na su comunidad. Door cu un studiante na Aruba cu kier bay Merca hopi biaha no ta cumpli cu e profiel ainda cu un universidad renombra kier acepta, un trayecto na un community college, manera Valencia College ta bira vital.

Recientemente, Minister Plenipotenciario a hiba combersacion cu Valencia College pa mantene e colaboracion cu Aruba tin cu e instituto aki. A purba bishita e campus, pero door di e menasa di Horcan Helene, a cera e campus y no por a haci e bishita. Sin embargo sra. Dabian-Erasmus a logra hiba un combersacion largo y ameno cu Sr. Patrick Murphy, director di International Student Recruitment na Valencia College.

Pronto Sr. Patrick Murphy di Valencia College lo ta na Aruba pa elabora mas riba e Aruban Pathways Scholarship. Sr. Patrick Murphy lo ta na Aruba College Fair cu lo tuma lugar na Renaissance Convention Center riba 8 y 9 november 2024. Mas informacion pa e evento aki por haya riba nan website: arubacollegefair.com.