Departamento di Cultura di Aruba: Na memoria di e legendario musico di Aruba, Boycy Croes  

Boycy Jacobo Federico Croes a nace dia 10 di october 1931 di su mayronan Fanfa Croes y Maria Croes, ambos den felis memoria. Boycy tabata casa cu Sra. Aura Clarita Lopez y for di e matrimonio a nace Arline, Francis den felis memoria y Clarine. Den decada di 70, Boycy tabata conoci pa su famoso ‘Carniceria Aruba’ cu tabata na e cruzada di Nieuwstraat cu Kruisweg. E tabata haya su clientenan vast cu tabata admir’e pa su forma di selecciona carni y su trato na clientenan. Boycy Jacobo Federico Croes, aunke su nomber oficial ta Boycy, toch hopi hende tabata skirbi ‘Boysie’ ora ta referi na dje, su famia y amistadnan cercano tambe ta usa ‘Boysy’ ora di skirbi di dje. Boysy tabata tambe un figura farandulero cu a cuminsa toca na edad di 14 aña na Radio Kelkboom cu ‘Trio Oriental’ y despues cu ‘Cuarteto Melodico Criollo’. Den su trayectoria Boysie a toca cu varios otro grupo musical y por menciona cu en total el a graba alrededor di 14 disco (45 rpm) cualnan e tempo ey tabata masha popular. Boysie tabata un legendario musico stima di pueblo, un compositor, areglista y cantante. Sea e ta anima un fiesta tocando y cantando su so of cu su mesun grupo musical yama ‘Conhunto Crioyo’. Asina e tabata entretene durante fiesta y presentacionnan, tocando su cuarta of su organ synthesizer. Durante su trayectoria musical, Boysie a compone numeroso cancion di dje mes, cualnan a bira hit y te ainda ta wordo toca. Su forma chistoso di adapta cancionnan, a pone cu Boysy a keda popular y tabata graba cancionnan cu ta sigui resona tur caminda. E toque chistoso den su cancionnan tabata haci cu nan ta bira faborito den pueblo. Boysy tambe a participa den Festival di Tumba, Calypso y Roadmarch, cu e meta pa engrandece nos cultura, incluyendo e celebracion di nos Carnaval. E cancionnan di Boysie no a pega solamente na Aruba, pero tambe na otro islanan den Caribe y Hulanda. Ultimo 10 añanan Boysy a bay biba cu su famia na Merca. Despues di un temporada di enfermedad, dia 6 di juni ultimo el a fayece den su soño. Ministerio di Cultura y Departamento di Cultura ta expresa palabranan di condolencia y forsa na Sra. Aura Clarita Lopez, su yiunan Arline, Clarine y demas famia y amistadnan.

Cu Boysie sosega na paz den Reino di Señor.