Partido MEP: Awor cu a crea espacio financiero, Partido MEP ta bay enfoca riba 7 punto di prioridad PRIORIDAD #4: MEHORA CONDICIONNAN LABORAL

Cada campaña electoral Partido Movimiento Electoral di Pueblo ta traha un programa di campaña. Di e programa di campaña 2024, Partido MEP ta pone enfoke riba 7 punto di prioridad.

Prioridad #4. Mehora condicionnan laboral;

Partido MEP ta consciente cu e clase trahado pa hopi aña prome cu Partido MEP a drenta gobierno, no a haya e atencion necesario. Durante e añanan menciona, e sueldo minimo no a aumenta y trahadonan no tawatin proteccion, y tampoco a haya atencion. Den e 4 añanan nos dilanti, Partido MEP lo sigui enfoca riba sigui mehora e condicionnan laboral.

Sigui aumenta sueldo minimo

Den e ultimo 7 añanan a pesar di pandemia y e crisis financiero, Gobierno di Partido MEP a aumenta e sueldo minimo 4 biaha y recientemente e sueldo minimo pa esnan cu ta traha 45 ora pa siman, ta riba 2200fl caba. Y Gobierno di MEP lo keda cu enfoke riba e aumento di e sueldo minimo y lo sigui hisa esaki na un manera structural.

Derecho y Proteccion di trahado

Partido MEP lo pone antencion na e derecho y proteccion di e trahado. Nos lo yuda e trahado conoce miho su derechonan y unda mester di asistencia y proteccion nos lo tey como Gobierno, pa duna esaki.

Traha fo’i cas

Trahamento for di cas no ta asina usual na Aruba. Gobierno di MEP lo cuminsa aplica esaki den e sector publico unda un biaha pa siman, e trahado por traha for di cas y asina ta mas flexibel cu tempo y ehecucion di su trabou.

Baha oranan di trabou

Pa loke ta trata e cantidad di oranan cu empleadonan na Aruba en general ta traha pa siman, Partido MEP ta bay haci estudio riba e posibilidad pa baha e cantidad di oranan di trabou semanal, manteniendo e mesun entrada, y tambe lo explora e manera pa introduci e “4-daagse werkweek”, pues traha 4 dia so den un siman.

Partido MEP ta bay pone mas atencion na e trahado y mehora condicionnan laboral na Aruba y pa realisa esaki, Partido MEP ta pidibo e sosten dia 6 di december pa nos por logra realisa e metanan aki. Awor cu a crea espacio financiero, Partido MEP lo sigui mehora condicionnan laboral. Esaki ta un prioridad pa Partido Movimiento Electoral di Pueblo.